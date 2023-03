Stade Brestois-Paris Saint Germain sabato 11 marzo 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ancora una volta ildeve dire addio precocemente alla Champions League, e per i parigini a prescindere da un eventuale vittoria della Ligue1 si parlerà di stagione fallimentare. Ancora una volta Mbappè e compagni sono caduti quando si è trattato di alzare l’asticella, e in quest’occasione anche abbastanza malamente contro un Bayern Monaco di fatto in totale InfoBetting: Scommesse Sportive e