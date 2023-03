Spurs – Milan 0-0 (0-1 complessivo): domande a Conte, Romero mentre gli Spurs in 10 uomini escono dall’Europa (Di giovedì 9 marzo 2023) Breaking: Cristian Romero è stato espulso per il Tottenham mentre la squadra di Antonio Conte è stata eliminata dalla Champions League dopo una sconfitta complessiva per 1-0 contro l’AC Milan. Emerson Royal è stato richiamato per lo scontro decisivo degli ottavi di finale del Tottenham con i campioni d’Italia. Il terzino Emerson ha sostituito Pedro Porro nell’unico cambio rispetto alla sconfitta per 1-0 degli Spurs contro i Wolves lo scorso fine settimana, con Harry Kane a capitanare la squadra e affiancato da Son Heung-min e Dejan Kulusevski in attacco. Olivier Giroud era abbastanza in forma da guidare la linea per l’AC Milan dopo essersi ripreso da un attacco di influenza. Con la squadra italiana ha giocato anche l’ex difensore del Chelsea Fikayo Tomori, che il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) Breaking: Cristianè stato espulso per il Tottenhamla squadra di Antonioè stata eliminata dalla Champions League dopo una sconfitta complessiva per 1-0 contro l’AC. Emerson Royal è stato richiamato per lo scontro decisivo degli ottavi di finale del Tottenham con i campioni d’Italia. Il terzino Emerson ha sostituito Pedro Porro nell’unico cambio rispetto alla sconfitta per 1-0 deglicontro i Wolves lo scorso fine settimana, con Harry Kane a capitanare la squadra e affiancato da Son Heung-min e Dejan Kulusevski in attacco. Olivier Giroud era abbastanza in forma da guidare la linea per l’ACdopo essersi ripreso da un attacco di influenza. Con la squadra italiana ha giocato anche l’ex difensore del Chelsea Fikayo Tomori, che il ...

