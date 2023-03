Spreco alimentare | sui cibi arriva indicazione ‘spesso buono oltre’

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Inserire in etichetta suila frase “spessooltre” da aggiungere alla dicitura attuale “da consumare preferibilmente entro”. E’ la proposta della Commissione Europea contenuta in una bozza di regolamento delegato con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari. Ma la Coldiretti mette in guardia sull’importanza di mantenere in etichetta il Termine Minimo di Conservazione (Tmc) riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro” che indica – ricorda l’associazione degli agricoltori – la data fino alla quale il prodottoconserva le sue caratteristiche organolettiche e gustative, o nutrizionali. Tanto più ci si allontana dalla data del Tmc, tanto più – precisa Coldiretti – non sono più garantiti dal produttore i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, odore, fragranza, ecc. ...

Un'unione d'intenti che va dalla crescita alla solidarietà sociale, non dimentichiamo che qui è molto forte l'attenzione allo spreco alimentare con le Associazioni del terzo settore". Per ridurre lo spreco alimentare e facilitare la comprensione della data di scadenza del cibo, la Commissione europea ha proposto di aggiungere la nuova etichetta "spesso buono oltre" al fianco del classico "da consumarsi preferibilmente entro". L'aggiunta, è la tesi dell'esecutivo comunitario, è utile per ridurre lo spreco: 57 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (127 chili per abitante) vengono prodotti nell'Ue ogni anno

