Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavicchioli : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee chiudono sotto la pari: ????-0,7% ????-0,1% ????pari ????-0,6% Piazza Affari: Prysmian +3,1% fa festa coi… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude in calo sotto i 175 punti: Il rendimento del decennale italiano sfiora il 4,38% - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee chiudono sotto la pari: ????-0,7% ????-0,1% ????pari ????-0,6% Piazza Affari: Prysmian +3,1% fa festa coi… - classcnbc : #UPDATE - borse europee chiudono sotto la pari: ????-0,7% ????-0,1% ????pari ????-0,6% Piazza Affari: Prysmian +3,1% fa f… - classcnbc : Aggiornamento - borse europee in rosso a metà seduta, Milano maglia nera: ????-0,9% ????-0,4% ????-0,5% ????-0,6% Finecob… -

Lotra ie i Bund tedeschi chiude in calo sotto i 175 punti (174,6). Scende anche il rendimento del decennale italiano che sfiora il 4,38%. . 9 marzo 2023Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento deldecennale che si posiziona al 4,30%. Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità ...Lotra10 anni e Bund di pari durata arretra a 168 punti base ( - 1,16%) con tassi rispettivamente a +4,3% e +2,62%. IlItalia collocato in questi giorni ha raggiunto infine un ...

Spread Btp-Bund chiude in calo sotto i 175 punti Tiscali Notizie

Il nuovo titolo Btp Italia, indicizzato all'inflazione, ha raccolto 10 miliardi durante il periodo di collocamento, conclusosi il 9 marzo 2023 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Chiusura in leggero calo per lo spread BTp/Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pa ...