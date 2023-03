Spread Btp - Bund: apre in lieve rialzo a 179 punti base (Di giovedì 9 marzo 2023) Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero aumento: il differenziale ha aperto la seduta sui mercati telematici a 179 punti base, contro i 177 della chiusura di ieri. Il rendimento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023)tra Btp etedeschi a 10 anni in leggero aumento: il differenziale ha aperto la seduta sui mercati telematici a 179, contro i 177 della chiusura di ieri. Il rendimento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Spread Btp-Bund: apre in lieve rialzo a 179 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro al 4,46% - DavideTedesco74 : RT @sole24ore: ?? Resta forte il mercato del lavoro Usa: si aspetta il rapporto di venerdì 10 marzo. ?? Spread BTp/bund in calo a 177 punti… - markred17 : RT @sole24ore: ?? Resta forte il mercato del lavoro Usa: si aspetta il rapporto di venerdì 10 marzo. ?? Spread BTp/bund in calo a 177 punti… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Resta forte il mercato del lavoro Usa: si aspetta il rapporto di venerdì 10 marzo. ?? Spread BTp/bund in calo a 177 punti… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, balzo di Inwit: In calo l'energia. Lo spread tra Btp e Bund scende a… -