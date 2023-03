Sport in tv oggi | giovedì 9 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ile glidi tutto loin tv che andrà in scena nella giornata di2023. Occhi puntati sullo spettacolo di Europa e Conference League con Roma, Juventus e Fiorentina in campo rispettivamente con Real Sociedad, Friburgo e Sivasspor. Senza dimenticare l’Eurolega di basket e naturalmente la Nba. Riflettori anche sul cemento statunitense e il grande tennis di Indian Wells. Poi la Parigi-Nizza e gliinvernali, con un focus anche sull’inizio del World Basenall Classic. Ecco tutto il palinsestoivo.Face.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : BASKET REPORT GIOVANILI CLAS RENAULT DON BOSCO - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - 10452kilometres : RT @_BASPO: Oggi è la Giornata internazionale della donna! Purtroppo le ragazze continuano a praticare meno sport rispetto ai ragazzi. L’UF… - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: crollo Denver in casa con Chicago, Booker show da 44 punti: Denver cede di schianto in ca… - serieB123 : Conference League: dove vedere in tv Fiorentina-Sivasspor di oggi -

Intanto Mourinho, che non vuole commentare a processo in corso le parole di Serra a "Le Iene",punterà su Tammy Abraham (nella foto), lasciato in panchina nel trittico Salisburgo, Cremonese, ...Avvocato Prisco, partiamo dallo stato d'animo di suo padre, nel vedere l'Inter... "Intanto sarebbe sul pezzo, a tifare. E sarebbe preoccupato il giusto per le sorti economiche, per capire dove ...Il popolo milanista gli aveva chiesto di distribuire regali nella notte di Londra, nella sera in cui il Milan tutto, quello di ieri,e domani, chiedeva di ritrovare guizzi, ardori e celebrazione ...

Sport in tv oggi (mercoledì 8 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Nelle sempre emozionanti e combattute staffette, Futura Morbegno ha primeggiato nei 4x50 misti esordienti e nei 4x50 stile libero assoluti, mentre lo Yellow Sport Team ha vinto la 4x50 stile libero es ...La voglia di fare festa in casa Fiorentina è davvero tanta, sottolinea il Corriere dello Sport in vista della gara di stasera dei viola contro il Sivasspor. La squadra sta finalmente rispondendo come ...