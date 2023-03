Sport in tv oggi (giovedì 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) oggi, giovedì 9 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di biathlon e combinata nordica, il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, e molti altri ancora. Nella quinta tappa della Parigi-Nizza, la Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux, di 212.4 km, tornano protagonisti i velocisti. Frazione dal percorso alquanto mosso, soprattutto nei primi 50 km di corsa. Finale spezzato da numerose rotonde, di cui l’ultima è situata a 300 metri dal traguardo. Nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico sono previsti 218 km da Greccio a Tortoreto. Nella prima parte del percorso si sfioreranno i 1000 metri di altitudine in quel di Cittareale, mentre negli ultimi 50 km si affronterà un circuito da ripetere 3 volte con ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023)2023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo di biathlon e combinata nordica, il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, e molti altri ancora. Nella quinta tappa della Parigi-Nizza, la Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux, di 212.4 km, tornano protagonisti i velocisti. Frazione dal percorso alquanto mosso, soprattutto nei primi 50 km di corsa. Finale spezzato da numerose rotonde, di cui l’ultima è situata a 300 metri dal traguardo. Nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico sono previsti 218 km da Greccio a Tortoreto. Nella prima parte del percorso si sfioreranno i 1000 metri di altitudine in quel di Cittareale, mentre negli ultimi 50 km si affronterà un circuito da ripetere 3 volte con ...

