Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l'ergastolo - ledicoladelsud : Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l’ergastolo - TV7Benevento : Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l'ergastolo - - fisco24_info : Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l'ergastolo: (Adnkronos) - La requisitoria davanti al tribunale… - germanshepard8 : #6marzo 1951. Si apre il processo per cospirazione contro gli Stati Uniti d'America ai coniugi Julius ed Ethel Ros… -

... contesta le accuse di, rivelazione di segreto di Stato e corruzione. Biot per queste accuse è sottodavanti alla Corte di Assise di Roma. 9 marzo 2023...seguito in Cina l'arresto da parte delle autorità locali di due canadesi con l'accusa di.del parlamento di avviare un'indagine per valutare lo stato di interferenza straniera nel...... con 18 capi di imputazione, tra i quali l'accusa di, l'attivista rischia 175 anni di ... C'è stato un abuso dellegale per fare di lui un caso e mandare un segnale a chi vorrebbe ...

Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l'ergastolo Adnkronos

Roma, 9 mar. (LaPresse) - La procura militare ha chiesto l'ergastolo per Walter Biot, l'ufficiale di Marina che venne arrestato due anni fa, in un parcheggio ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Condannare alla pena dell’ergastolo. Questa la richiesta della Procura militare nel processo che vede imputato il capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros nel ...