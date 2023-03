Spionaggio politico per i russi | i pm militari chiedono l' ergastolo per Biot

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Walter, l'ufficiale di Marina arrestato due anni fa in un parcheggio di Spinaceto, alla periferia Sud di Roma, mentre cedeva documenti top secret a un agente russo in cambio di denaro, è sotto processo sia davanti alla giustizia ordinaria sia a quella militare. Per il secondo procedimento, la Procura militare ha chiesto una pena durissima: l'è accusato di «procacciamento di notizie segrete a scopo di», «procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato», «esecuzione di fotografie a scopo di» e «comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate». Secondo gli inquirentil'uomo si sarebbe procurato, a scopo di "", notizie che, nell'interesse della ...