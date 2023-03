Spionaggio per Mosca, Walter Biot condannato a 30 anni di carcere (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito la vicenda facendo riferimento anche alle foto in cui viene immortalato Biot mentre scatta con il cellulare foto dello schermo del pc dell'ufficio e a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito la vicenda facendo riferimento anche alle foto in cui viene immortalatomentre scatta con il cellulare foto dello schermo del pc dell'ufficio e a ...

Spionaggio: Biot condannato a 30 anni dai giudici militari Il Tribunale Militare di Roma ha condannato a 30 anni Walter Biot, l'ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto notizie e atti segreti ad un funzionario dell'Ambasciata russo in Italia in cambio di denaro. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

Spionaggio: la Procura Militare chiede l'ergastolo per l'ufficiale di Marina Walter Biot - Cronaca Agenzia ANSA Spionaggio: Walter Biot condannato a 30 anni Biot era attenzionato da tempo e i carabinieri, che hanno condotto le indagini coordinati dalla procura di Roma. A incastrare l'ufficiale, alcuni video che lo riprendono mentre fotografa i documenti r ...