Spionaggio per la Russia, la Procura chiede l'ergastolo per Walter Biot: 'Ha venduto documenti top secret' (Di giovedì 9 marzo 2023) Rischia l'ergastolo Walter Biot , l'ufficiale della Marina Militare italiana accusato di Spionaggio per aver ceduto in cambio di denaro documenti classificati a un funzionario dell'Ambasciata russa in ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) Rischia l', l'ufficiale della Marina Militare italiana accusato diper aver ceduto in cambio di denaroclassificati a un funzionario dell'Ambasciata russa in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato d… - EsteriLega : Walter Biot, il militare accusato di spionaggio per conto della Russia, il pm: «Fu infedele e astuto, condannatelo… - Stelladiana101 : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… - leggoit : #spionaggio per la #russia, la Procura chiede l'ergastolo per #walter biot: «Ha venduto documenti top secret» - paolozamburlini : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… -