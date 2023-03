Spionaggio per la Russia, il pm militare chiede l’ergastolo per Biot (Di giovedì 9 marzo 2023) Era stato arrestato alla fine di marzo del 2021 dai carabinieri del Ros per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5 mila euro Leggi su lastampa (Di giovedì 9 marzo 2023) Era stato arrestato alla fine di marzo del 2021 dai carabinieri del Ros per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5 mila euro

