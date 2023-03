Spionaggio | chiesto l’ergastolo per Walter Biot

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato d… - repubblica : Spionaggio, chiesto l'ergastolo per il capitano di fregata Walter Biot. La procura militare: 'Svelati e venduti doc… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Spionaggio, chiesto l'ergastolo per il capitano di fregata Walter Biot. La procura militare: 'Svelati e venduti documenti s… - Matteo_kt : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… - AlvisiConci : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… -

... e molti gruppi della società civile sud sudanesi hanno giàche l'incarico venga rinnovato ... ma molto spesso anche in ruoli pericolosi come loe le stesse azioni di combattimento. ...Per il secondo procedimento, la Procura militare hauna pena durissima: l'ergastolo. Biot è accusato di 'procacciamento di notizie segrete a scopo di', 'procacciamento e ...La procura militare, guidata da Antonio Sabino , contesta a Biot le accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di, procacciamento di notizie segrete a scopo di, ...

Walter Biot: chiesto l'ergastolo per il militare accusato di spionaggio Today.it

Tra i 19 documenti fotografati dall’ufficiale di Marina ce ne erano alcuni Nato secret, riservatissimi e uno Top secret ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...