Spionaggio | caso Biot | pm chiede condanna all' ergastolo

(Di giovedì 9 marzo 2023)re all'Walter, il capitano di fregata della Marina Militare in servizio allo Stato maggiore della difesa, accusato di aver passato documenti ad un diplomatico russo in cambio di ...

Condannare all'ergastolo Walter Biot, il capitano di fregata della Marina Militare in servizio allo Stato maggiore della difesa, accusato di aver passato documenti ad un diplomatico russo in cambio di ...Un'agenzia dinon legata ad alcuna nazione, spie che non ricordano chi siano, tradimenti ... In ogni, Citadel , è presentata da Amazon Studios e la AGBO dei Russo Bros, produttori ...Ilin questione era l' assassinio di Daria Dugina , figlia del propagandista e filosofo russo ...ucraino che lavorava per l'intelligence militare ed è stato ucciso con l'accusa didal ...

Walter Biot, il militare che vendeva segreti ai russi, il pm: «Fu infedele e astuto, condannatelo all'ergastolo» Corriere Roma

Huawei sospettata di spionaggio all’MWC. L’accusa e la risposta dell’azienda. Nell’articolo vi raccontiamo cosa è successo.Il MWC 2023 si è appena concluso ma sembra che la kermesse spagnola possa riservare ancora qualche sorpresa che non fa parte però di prodotti o presentazioni. C'è infatti il sospetto che Huawei avesse ...