Spionaggio | Biot condannato a 30 anni dal Tribunale Militare

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il Tribunale Militare di Roma ha condannato a 30 anni Walter Biot, l'ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto notizie e atti segreti ad un funzionario dell'Ambasciata russo in Italia in cambio di denaro

MarcoFattorini : ++Il Tribunale Militare di Roma ha condannato a 30 anni Walter Biot, l'ufficiale di Marina accusato di spionaggio p… - Agenzia_Ansa : La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato d… - repubblica : Spionaggio: Walter Biot condannato a 30 anni dal tribunale militare - mcapu100 : RT @jacopo_iacoboni: ricordate i ??che, commentando la storia dell'arresto di Walter Biot - il capitano della Marina accusato di spionaggio… - AntonioSassone7 : RT @Foscari1991: #Russia La procura militare ha chiesto l'ergastolo per Walter Biot, ufficiale della Marina Militare, accusato di spionaggi…

nell'inchiesta della pm Gianfederica Dito coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse di spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e corruzione. La condanna: 'ha fatto commercio di atti segreti ed è stato colto in flagranza' ha sottolineato il sostituto procuratore militare nel corso della requisitoria. La procura militare aveva chiesto l'ergastolo.

Dopo più di due ore di camera di consiglio è arrivata la decisione su Walter Biot, l'ufficiale di Marina accusato di spionaggio per avere ceduto notizie e atti segreti a un funzionario dell'Ambasciata russa in Italia. La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati ad un funzionario dell'Ambasciata russa.