(Di giovedì 9 marzo 2023) Leonardoa tutto tondo. Il terzino giallorosso si è confidato in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, toccando tanti argomenti: dalla sfida contro la Real Sociedad, valevole per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Spinazzola e il retroscena a sorpresa su #Ronaldo: “La gente immagina che…”: Il terzino giallorosso alla vigilia d… -

Leonardoa tutto tondo. Il terzino giallorosso si è confidato in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, toccando tanti argomenti: dalla sfida contro la Real Sociedad, valevole per gli ...... l'attaccante Abraham e Leonardo. Staremo a vedere se ci saranno conferme sull'argomento ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Zaniolo, il: solo tre compagni della ...Come raccontato dal Corriere dello Sport , soltanto tre compagni hanno inviato un messaggio a Zaniolo prima dell'uscita dalla chat di squadra: si tratta di Smalling, Abraham e

Spinazzola e il retroscena a sorpresa su Ronaldo: “La gente immagina che…” Corriere dello Sport

Leonardo Spinazzola a tutto tondo. Il terzino giallorosso si è confidato in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, toccando tanti argomenti: dalla sfida contro la Real Sociedad, valevole per ...