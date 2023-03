(Di giovedì 9 marzo 2023)è in programma domani alle 20:45., tecnico dei bianconeri, dovrebbe optare per il tridente contro la squadra di Inzaghi. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da SportMediaset SCELTE –si avvicina. I bianconeri cercano importanti punti salvezza fra le mura amiche del Picco. Leonardo, tecnico dello, dovrebbe optare per il 4-3-3: secondo SportMediaset in difesa Nikolaou, vista l’assenza di Reca per squalifica, potrebbe essere dirottato sulla corsia di sinistra con Ampadu e Wisniewski in mezzo e Amian sulla destra. A centrocampo dovrebbero agire Bourabia, Agudelo ed Ekdal. In attacco il tridente formato da Verde, Nzola e Gyasi. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Spezia-Inter, Semplici vara il tridente! La probabile formazione - SM - - FcInterNewsit : Qui Spezia - Due assenze con l'Inter, Semplici ne chiama 24: i convocati - glooit : Lo Spezia pensa all'Inter ma guarda alla classifica leggi su Gloo - infoitsport : VIDEO - Inter, via alla missione Spezia: nerazzurri partiti da Rho senza Skriniar e Correa - WiAnselmo : RT @Mediagol: Spezia-Inter, Inzaghi: “Lukaku gol importante col Porto. Skriniar è ancora fermo” -

Il turno si apre condove è stato designato Livio Marinelli di Tivoli. I liguri hanno 9 precedenti e bilancio in perfetta parità con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte mentre i ...Arriva l'al Picco e per loè l'ennesima sfida delicata per la salvezza contro una squadra forte ed in un momento positivo. Persa l'occasione di distanziare la terz'ultima nello scontro diretto ...... Correa non è ancora pronto mentre Skriniar non ci sarà: "Speriamo che al rientro dasabato ... E a chi sostiene che sia troppo legato al 3 - 5 - 2, Inzaghi replica: "Qui all'e negli ultimi ...

Inter, 115 anni di storia: maglia speciale con lo Spezia. Tutte le attività fcinter1908

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 MAR - Arriva l'Inter al Picco e per lo Spezia è l'ennesima sfida delicata per la salvezza contro una squadra forte ed in un momento positivo. Persa l'occasione di distanziare la ...LA SPEZIA - Dalla Francia all’Italia, con un sogno grande: per Kelvin Amian il passo è stato fin troppo breve, visto che il francese in meno di due anni ha già raggiunto 50 gare nel nostro massimo cam ...