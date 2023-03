Spezia-Inter quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 9 marzo 2023) Spezia e Inter venerdì 10 marzo alle ore 20.45 daranno il via alla 26ma giornata di Serie A. Il campionato di massima serie italiana è pronto a ripartire tra poco più di 24 ore e liguri e nerazzurri apriranno quindi le danze al Picco. Una partita delicata da una parte e importante dall’altra. Gli spezzini infatti, faranno di tutto per portare a casa un risultato utile in una gara così difficile. Affrontare la seconda della classe non è mai semplice, ma contro la Beneamata Semplici e i suoi uomini cercheranno di dare il massimo. La zona retrocessione va allontanata il prima possibile altrimenti si rischia di essere risucchiati. L’ultimo incontro pareggiato sempre in casa nello scontro salvezza col Verona, ha lasciato apertissima la voragine degli ultimi posti. Il 18esimo posto è vicino allo Spezia: solo tre punti. Serve ossigeno e ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023)venerdì 10 marzo alle ore 20.45 daranno il via alla 26ma giornata di Serie A. Il campionato di massima serie italiana è pronto a ripartire tra poco più di 24 ore e liguri e nerazzurri apriranno quindi le danze al Picco. Una partita delicata da una parte e importante dall’altra. Gli spezzini infatti, faranno di tutto per portare a casa un risultato utile in una gara così difficile. Affrontare la seconda della classe non è mai semplice, ma contro la Beneamata Semplici e i suoi uomini cercheranno di dare il massimo. La zona retrocessione va allontanata il prima possibile altrimenti si rischia di essere risucchiati. L’ultimo incontro pareggiato sempre in casa nello scontro salvezza col Verona, ha lasciato apertissima la voragine degli ultimi posti. Il 18esimo posto è vicino allo: solo tre punti. Serve ossigeno e ...

