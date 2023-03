Spezia-Inter, Inzaghi vara il turnover! Si rivede Brozovic dal 1? – SM (Di giovedì 9 marzo 2023) Contro lo Spezia, Simone Inzaghi potrebbe apportare qualche modifica di formazione in vista anche dell’impegno europeo contro il Porto TURNOVER – Domani l’Inter torna in campo in campionato contro lo Spezia. Per l’occasione, Simone Inzaghi potrebbe preservare qualche titolare in vista della trasferta di Champions League, in programma settimana prossima. In porta potrebbe rivedersi Handanovic, con Onana concentrato sulla coppa. In difesa De Vrij dovrebbe dare la possibilità ad Acerbi di tirare il fiato. Sulle fasce giocheranno Dumfries e Gosens, nonostante Dimarco abbia recuperato. In mezzo, Brozovic tornerà titolare e sarà affiancato da Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti ci sarà Romelu Lukaku, che punta a fare bene per conquistare una maglia da ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Contro lo, Simonepotrebbe apportare qualche modifica di formazione in vista anche dell’impegno europeo contro il Porto TURNOVER – Domani l’torna in campo in campionato contro lo. Per l’occasione, Simonepotrebbe preservare qualche titolare in vista della trasferta di Champions League, in programma settimana prossima. In porta potrebbersi Handanovic, con Onana concentrato sulla coppa. In difesa De Vrij dovrebbe dare la possibilità ad Acerbi di tirare il fiato. Sulle fasce giocheranno Dumfries e Gosens, nonostante Dimarco abbia recuperato. In mezzo,tornerà titolare e sarà affiancato da Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti ci sarà Romelu Lukaku, che punta a fare bene per conquistare una maglia da ...

