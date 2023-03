Spezia-Inter | Inzaghi | “Partita difficile Dimarco convocato | out Skriniar e Correa”

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, con questa determinazione, anche da domani a La“. Queste le parole del tecnico dell’, Simone, che ai canali ufficiali del club ha presentato la sfida di Serie A contro lo. “Mi aspetto una, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso. Ha cambiato allenatore e viene da due pareggi di fila. Bisogneràpretare lanel migliore dei modi, facendo cose semplici ed essenziali – ha spiegato– Critiche perché troppo concentrato sul 3-5-2? Qui all’e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c’erano le caratteristiche giuste per i giocatori. Abbiamo ottenuto ottimi ...

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato in vista del match di campionato contro lo, in programma domani Simone Inzaghi, allenatore dell', ha presentato la gara con loai canali ufficiali del club. COSA SI ASPETTA - "Una partita difficile, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso per il quale sta lottando. ...Ora bisogna continuare così, con questa concentrazione, a partire da La". Le difficoltà secondo l'ex allenatore della Lazio non mancheranno soprattutto perché in trasferta l'è reduce da ...Anche quello della 26giornata di Serie A sarà un lungo weekend. Si comincia venerdì con, si chiude lunedì con Milan - Salernitana. La partita più interessante di questo turno è Napoli - Atalanta: in questo articolo, tutti i pronostici della giornata, qui le quote sulla ...

Gli azzurri sono tra l’altro una squadra forte e molto affidabile”. Inter, anticipo al Picco con lo Spezia. Sabato tocca al Napoli Nel fine settimana che precede il ritorno in Champions League delle ...Il tecnico nerazzurro ha parlato ai canali social del club della trasferta di domani sera in Liguria. "Skriniar non ci sarà e neppure Correa. Dimarco invece è recuperato" ...