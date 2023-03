(Di giovedì 9 marzo 2023) Possibili 3 cambi da parte di Simonenelladell’che sfiderà lo, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, sarannoi cambi da parte di Simonenellain campo dal primo minuto inrispetto al match di domenica scorsa contro il Lecce. Una novità in difesa, con Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi. A centrocampo Marcelo Brozovic dovrebbe sostituire Henrikh Mkhitaryan. Infine in attacco dovrebbe esserci Romelu Lukaku al posto di Edin Dzeko.(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 77 Brozovic, 8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???? Dalla trasferta di La Spezia, salvo improvvisi dietrofront, sarà escluso soltanto #Skriniar: il fastidio alla schien… - internewsit : Spezia-Inter, Inzaghi ne cambia tre? La probabile formazione - - infoitsport : L’Inter e le piccole in trasferta: a La Spezia ritorna la combinazione - fcin1908it : Inter, 115 anni di storia: maglia speciale con lo Spezia. Tutte le attività - internewsit : L'Inter e le piccole in trasferta: a La Spezia ritorna la combinazione - -

...00 Gent - Istanbul Basaksehir BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Berlin - Virtus Bologna 19:00 algiris - ASVEL 20:00 Olympiacos - Bayern Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45CALCIO - LA ...Nerazzurri a caccia della seconda vittoria consecutiva, aquilotti affamati di punti ...... Semplici: daremo battaglia in campo, Picco verso il tutto esaurito per la sfida contro l'- Verona 0 - 0, Semplici: partita con tanta tensione

Verso Spezia-Inter, l'allenamento dei nerazzurri Inter - News Ufficiali

Il gruppo nerazzurro oggi si muoverà alla volta di La Spezia salendo in treno dopo la rifinitura prevista in mattinata ...Si avvicina la 26ma giornata del campionato di Serie A. In previsione del prossimo turno della massima serie, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le singole partite. Questa giornata di ca ...