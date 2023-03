Spezia-Inter, Inzaghi come con il Lecce? Attenzione a un diffidato – CdS (Di giovedì 9 marzo 2023) Simone Inzaghi dopo aver risolto i dubbi in attacco (vedi QUI), per quanto riguarda il resto della formazione contro lo Spezia dovrebbe essere confermata gran parte dell’undici visto in campo contro il Lecce, considerando anche l’assenza forzata di Milan Skriniar. Attenzione però a un giocatore diffidato. ULTIME – Sciolti i dubbi in attacco, Simone Inzaghi dovrà ragionare sul resto della squadra che domani affronterà lo Spezia in trasferta. I nerazzurri vogliono arrivare bene alla sfida di Champions League contro il Porto, spezzando anche quella che sembrerebbe essere una maledizione in trasferta, soprattutto per quanto riguarda i gol subiti. Sulla fascia sinistra il tecnico nerazzurro confermare Robin Gosens, reduce da una partita brillante contro il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Simonedopo aver risolto i dubbi in attacco (vedi QUI), per quanto riguarda il resto della formazione contro lodovrebbe essere confermata gran parte dell’undici visto in campo contro il, considerando anche l’assenza forzata di Milan Skriniar.però a un giocatore. ULTIME – Sciolti i dubbi in attacco, Simonedovrà ragionare sul resto della squadra che domani affronterà loin trasferta. I nerazzurri vogliono arrivare bene alla sfida di Champions League contro il Porto, spezzando anche quella che sembrerebbe essere una maledizione in trasferta, soprattutto per quanto riguarda i gol subiti. Sulla fascia sinistra il tecnico nerazzurro confermare Robin Gosens, reduce da una partita brillante contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BabboleoNews : Domani alle 20:45 lo #Spezia affronta l'Inter. Mister #Semplici: 'L'Inter è la rosa con più qualità del campionato,… - internewsit : Spezia-Inter, Inzaghi come con il Lecce? Attenzione a un diffidato - CdS - - infoitsport : Verso Spezia-Inter: possibile turnover in attacco, due recuperi – TS - infoitsport : Spezia - Inter: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - internewsit : Verso Spezia-Inter: possibile turnover in attacco, due recuperi - TS - -