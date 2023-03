Spezia-Inter, Inzaghi alla vigilia: “Reagito bene alle difficoltà” (Di giovedì 9 marzo 2023) Simone Inzaghi alla vigilia di Spezia-Inter, match della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’Inter sarà impegnata nella ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023 contro lo Spezia di Leonardo Semplici. alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole Dopo Bologna serviva una reazione ed è arrivata con il Lecce. Adesso a La Spezia occorre trovare la continuità che è mancata nelle ultime settimane? “Assolutamente sì, abbiamo Reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Simonedi, match della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nella ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023 contro lodi Leonardo Semplici.del match l’natore nerazzurro Simoneha presentato il match ai microfoni diTV. Ecco le sue parole Dopo Bologna serviva una reazione ed è arrivata con il Lecce. Adesso a Laoccorre trovare la continuità che è mancata nelle ultime settimane? “Assolutamente sì, abbiamofacendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa ...

