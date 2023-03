Spezia-Inter | i convocati di Semplici | un rientro e due esclusi forzati

(Di giovedì 9 marzo 2023) Leonardoha diramato la lista dei giocatoriperdi domani. Sono ventiquattro in totale in lista, con dueoni forzate e il ritorno a disposizione del portiere Zoet.– Sono 24 i giocatorida Leonardoperdi domani. In vista della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A, il tecnico dei liguri dovrà fare a meno degli squalificati Reca e Marchetti. Ritorna invece a disposizione il portiere Jeroen Zoet., I 24DI LEONARDOPORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski; DIFENSORI: 4.Ampadu, 21.Ferrer, 27.Amian, ...

Il turno si apre condove è stato designato Livio Marinelli di Tivoli. I liguri hanno 9 precedenti e bilancio in perfetta parità con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte mentre i ...Arriva l'al Picco e per loè l'ennesima sfida delicata per la salvezza contro una squadra forte ed in un momento positivo. Persa l'occasione di distanziare la terz'ultima nello scontro diretto ...... Correa non è ancora pronto mentre Skriniar non ci sarà: "Speriamo che al rientro dasabato ... E a chi sostiene che sia troppo legato al 3 - 5 - 2, Inzaghi replica: "Qui all'e negli ultimi ...

Inter, 115 anni di storia: maglia speciale con lo Spezia. Tutte le attività fcinter1908

LA SPEZIA - Dalla Francia all’Italia, con un sogno grande: per Kelvin Amian il passo è stato fin troppo breve, visto che il francese in meno di due anni ha già raggiunto 50 gare nel nostro massimo cam ...Alla vigilia di Spezia-Inter, partita inaugurale della 26°giornata di Serie A, Simone Inzaghi annuncia un ritorno di un titolare.