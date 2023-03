Spezia-Inter | ecco dove vedere l’anticipo di Venerdì 10 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... passione_inter : Anniversario Inter, vigilia Spezia e suggestione Scamacca - INTER NEWS - mikalis72 : @baldodangelo88 @AndreCardi @oldcancer80 @EMILIOPICCA1 @molimero97 @Cutro1997 @gianlulazio1 @giuliorm80 Spezia-Inte… - fcin1908it : Sky – Inter, la probabile anti-Spezia: un dubbio a centrocampo. In attacco Lukaku e… - baldodangelo88 : @AndreCardi @oldcancer80 @EMILIOPICCA1 @molimero97 @Cutro1997 @gianlulazio1 @mikalis72 @giuliorm80 Spezia-Inter 1-3… - baldodangelo88 : @AndreCardi Spezia-Inter 1-3 Empoli-Udinese 1-0 Napoli-Atalanta 2-2 Bologna-Lazio 1-0 Lecce-Torino 1-1 Cremonese-Fi… -

Inzaghi per dare continuità in campionato, con un occhio alla Champions, Semplici per cercare punti salvezza: venerdì sera con- ...Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione già a partire da domani a La". Così il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ai microfoni diTv. "Mi aspetto una partita difficile ...Commenta per primo Domani alle ore 20:45 loscenderà in campo sul terreno dello stadio 'Alberto Picco' per affrontare l 'nel 26º turno di Serie A. Semplici ne porta 24: rientra a disposizione Zoet, nuova chiamata per ...

Inter, 115 anni di storia: maglia speciale con lo Spezia. Tutte le attività fcinter1908

"Dimarco sta bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà con noi. Skriniar, purtroppo, è ancora fermo".Durante l'intervista concessa ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida di Spezia-Inter, Simone Inzaghi ha risposto anche alla nostra domanda. FcInterNews ha chiesto al ...