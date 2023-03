Spezia-Inter, dubbi a centrocampo per Inzaghi! Una certezza – Sky (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Inter si scontrerà venerdì sera contro lo Spezia, prima di partire verso Oporto in vista della sfida di Champions League. Matteo Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport sulla probabile formazione nerazzurra. BALLOTTAGGI – Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Inter per la sfida con lo Spezia: «Semplici porta semplicità, l’Inter invece ha paura di viaggiare ed è con la testa alla Champions League. Prima del Porto si deve però far bene con lo Spezia, solo così facendo avrebbe la condizione e l’entusiasmo per andare a Oporto. La squadra è partita senza Skriniar e Correa ma con Dimarco recuperato, che probabilmente partirà dalla panchina. Indicazioni di formazione: Inzaghi studierà fino all’ultimo le sue carte. Darmian, Acerbi e Bastoni ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) L’si scontrerà venerdì sera contro lo, prima di partire verso Oporto in vista della sfida di Champions League. Matteo Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport sulla probabile formazione nerazzurra. BALLOTTAGGI – Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti sulla probabile formazione dell’per la sfida con lo: «Semplici porta semplicità, l’invece ha paura di viaggiare ed è con la testa alla Champions League. Prima del Porto si deve però far bene con lo, solo così facendo avrebbe la condizione e l’entusiasmo per andare a Oporto. La squadra è partita senza Skriniar e Correa ma con Dimarco recuperato, che probabilmente partirà dalla panchina. Indicazioni di formazione: Inzaghi studierà fino all’ultimo le sue carte. Darmian, Acerbi e Bastoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paladino70 : Domani, Spezia - Inter per la 26' giornata di Serie A. Per #Auditel, a 72 ore da Torino Bologna, siamo fermi alla 24'. - rosad24 : @AndreCardi Spezia-Inter 1-2 Empoli-Udinese 1-1 Napoli-Atalanta 2-0 Bologna-Lazio 2-0 Lecce-Torino 1-2 Cremonese-Fi… - infoitsport : Spezia, i convocati per l'Inter: torna Zoet, out in due - infoitsport : Convocati Spezia: gli uomini per l'Inter, c'è Nzola - Luxgraph : Serie A, il pronostico e le quote di Spezia-Inter -