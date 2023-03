Spezia-Inter, Correa e Skriniar non convocati! Un solo recupero – Sky (Di giovedì 9 marzo 2023) A differenza di quanto detto nelle ultime ore, Joaquin Correa non partirà con il resto della squadra in vista di La Spezia. Come lui anche Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sky Sport un solo recupero effettivo per Simone Inzaghi. DUE ASSENTI – Seduta di allenamento mattutina da poco terminata ad Appiano Gentile, la squadra si prepara a partire nel pomeriggio in vista della sfida contro lo Spezia in programma domani alle 20:45. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky, Matteo Barzaghi, Joaquin Correa e Milan Skriniar non partiranno con la squadra. Sono gli unici due indisponibile per Simone Inzaghi, che però recupera Federico Dimarco e dunque sarà a disposizione quantomeno in panchina. Niente da fare per l’attaccante argentino nonostante ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) A differenza di quanto detto nelle ultime ore, Joaquinnon partirà con il resto della squadra in vista di La. Come lui anche Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport uneffettivo per Simone Inzaghi. DUE ASSENTI – Seduta di allenamento mattutina da poco terminata ad Appiano Gentile, la squadra si prepara a partire nel pomeriggio in vista della sfida contro loin programma domani alle 20:45. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky, Matteo Barzaghi, Joaquine Milannon partiranno con la squadra. Sono gli unici due indisponibile per Simone Inzaghi, che però recupera Federico Dimarco e dunque sarà a disposizione quantomeno in panchina. Niente da fare per l’attaccante argentino nonostante ...

