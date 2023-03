“Spesso buono oltre”: la nuova dicitura Ue che allunga la vita al cibo per ridurre gli sprechi (Di giovedì 9 marzo 2023) Una nuova proposta contro lo spreco dei cibi arriva dalla Commissione europea, che prevede una ulteriore informazione in etichetta per allungare la vita agli alimenti. Si tratta di una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti, con l’aggiunta in etichetta della dicitura “Spesso buono oltre” in aggiunta a “da consumarsi preferibilmente entro”. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Unaproposta contro lo spreco dei cibi arriva dalla Commissione europea, che prevede una ulteriore informazione in etichetta perre laagli alimenti. Si tratta di una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti, con l’aggiunta in etichetta della” in aggiunta a “da consumarsi preferibilmente entro”. L'articolo proviene da Inews24.it.

