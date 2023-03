Spari in strada a Roma, 33enne ucciso a colpi di pistola: panico tra gli abitanti (Di giovedì 9 marzo 2023) Omicidio a Roma. Nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, un uomo di 33 anni, probabilmente rumeno, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in strada, precisamente in via Francesco Selmi, in zona Ponte Mammolo, a Roma. I colpi sarebbero stati esplosi da una moto in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per indagare e ricostruire la vicenda. Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti. Secondo quanto emerso dalle prime battute, la vittima è stata avvicinata in strada da due uomini in sella a una motocicletta, uno dei quali ha sparato diversi colpi mentre il motore era ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023) Omicidio a. Nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, un uomo di 33 anni, probabilmente rumeno, è stato raggiunto da alcunidimentre si trovava in, precisamente in via Francesco Selmi, in zona Ponte Mammolo, a. Isarebbero stati esplosi da una moto in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per indagare e ricostruire la vicenda. Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti. Secondo quanto emerso dalle prime battute, la vittima è stata avvicinata inda due uomini in sella a una motocicletta, uno dei quali ha sparato diversimentre il motore era ...

