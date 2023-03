Spari da due sicari in moto, ucciso un 33enne: chi era la vittima. 'Lo hanno chiamato per nome' (Di giovedì 9 marzo 2023) Un'altra esecuzione da malavita al Tiburtino . I due sicari lo hanno affiancato con una moto mentre camminava. Quello seduto dietro ha mirato e gli ha sparato uccidendolo sul colpo. Il cadavere a ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 marzo 2023) Un'altra esecuzione da malavita al Tiburtino . I dueloaffiancato con unamentre camminava. Quello seduto dietro ha mirato e gli ha sparato uccidendolo sul colpo. Il cadavere a ...

