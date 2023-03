Sparatoria ad Amburgo, almeno sette morti e otto feriti in una chiesa dei testimoni di Geova (Di giovedì 9 marzo 2023) Sparatoria ad Amburgo. Ad Alsterdorf è scoppiato un incredibile bagno di sangue. Ci sono almeno sei morti e molti feriti, alcuni gravi. L'episodio è avvenuto introno alle 21:00.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 9 marzo 2023)ad. Ad Alsterdorf è scoppiato un incredibile bagno di sangue. Ci sonoseie molti, alcuni gravi. L'episodio è avvenuto introno alle 21:00....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Germania, sparatoria ad Amburgo: sei morti, diversi feriti - 6Incognito : RT @dariodangelo91: ?????? Morti e feriti in una sparatoria ad #Amburgo. - Ilconservator : RT @matt1news: SPARATORIA IN TEMPIO TESTIMONI DI GEOVA AD AMBURGO, 11 MORTI (BILD) - _MrWolf_ : RT @dariodangelo91: ?????? Morti e feriti in una sparatoria ad #Amburgo. - CarloErmano2 : RT @matt1news: SPARATORIA IN TEMPIO TESTIMONI DI GEOVA AD AMBURGO, 11 MORTI (BILD) -

Germania, sparatoria ad Amburgo: almeno sei morti e diversi feriti la Repubblica Sparatoria ad Amburgo, almeno sei morti e diversi feriti in una chiesa dei testimoni di Geova Giovedì sera ad Alsterdorf è scoppiato un incredibile bagno di sangue. Ci sono almeno sei morti e molti feriti, alcuni gravi. Diversi medici di emergenza sono in servizio. Intorno ... Giovedì sera ad Alsterdorf è scoppiato un incredibile bagno di sangue. Ci sono almeno sei morti e molti feriti, alcuni gravi. Diversi medici di emergenza sono in servizio. Intorno ...