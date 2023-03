Spagna, matrimonio fallisce: per aver fatto la casalinga all'ex moglie va un risarcimento da 200mila euro (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche Divorzio breve, Annamaria Bernardini de Pace: 'Buona legge ma serviranno più giudici' Leggi Anche Ilary Blasi e Francesco Totti, il 14 marzo in tribunale per la separazione 25 anni all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche Divorzio breve, Annamaria Bernardini de Pace: 'Buona legge ma serviranno più giudici' Leggi Anche Ilary Blasi e Francesco Totti, il 14 marzo in tribunale per la separazione 25 anni all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Curiosona2023 : Cmq se posso sdrammatizzare io Anto la capisco sono 10 anni tra fidanzamento e matrimonio che sto con mio marito e… - alemilord : RT @alemilord: Matrimonio egualitario in UE: Paesi Bassi Spagna Francia Austria Belgio Danimarca Finlandia Germania Irlanda Islanda Lussem… - MatteoFragnan : RT @alemilord: Matrimonio egualitario in UE: Paesi Bassi Spagna Francia Austria Belgio Danimarca Finlandia Germania Irlanda Islanda Lussem… - fefebaraonda : RT @alemilord: Matrimonio egualitario in UE: Paesi Bassi Spagna Francia Austria Belgio Danimarca Finlandia Germania Irlanda Islanda Lussem… - Agricolturabio1 : RT @alemilord: Matrimonio egualitario in UE: Paesi Bassi Spagna Francia Austria Belgio Danimarca Finlandia Germania Irlanda Islanda Lussem… -