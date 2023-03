Sorpreso con addosso cocaina | 28enne finisce ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Operativa (Sa) del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (Sa), hanno arrestato, nella flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, unoriginario di Scafati (Sa). Lo scorso 8 marzo, l’uomo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai reati in materia di stupefacenti, controllato e perquisito, è stato trovato in possesso di 11,40 grammi disuddivisa in dosi, di un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’indagato è stato sottoposto agli arresti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.