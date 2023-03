“Sono qui per lavorare”, Benedetta Parodi spegne le polemiche: così ha spiazzato il web – FOTO (Di giovedì 9 marzo 2023) Benedetta Parodi si fa notare in un luogo davvero inaspettato, silenziando così i detrattori del web che l’avevano puntata: le FOTO sconvolgenti. Per coloro che ritenevano Benedetta Parodi, un personaggio in perenne pellegrinare si sbagliavano di grosso! La cuoca più apprezzata del web ha quasi sempre convinto tutti gli amanti della cucina e le casalinghe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 9 marzo 2023)si fa notare in un luogo davvero inaspettato, silenziandoi detrattori del web che l’avevano puntata: lesconvolgenti. Per coloro che ritenevano, un personaggio in perenne pellegrinare si sbagliavano di grosso! La cuoca più apprezzata del web ha quasi sempre convinto tutti gli amanti della cucina e le casalinghe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ???? I FIFA Ratings della @JuventusFCWomen sono qui! ?? @EASPORTSFIFA - CarloCalenda : Sono venuto qui quando la situazione era drammatica e ALCOA (oggi SiderAlloys) voleva smantellare la fabbrica. Abbi… - colvieux : Ringrazio @Cartabellotta e il @GIMBE . Qui non ci rendiamo conto della gravità e di dove rischiamo di finire. Aveva… - offwiththeheads : Sono qui per vedere confermate le teorie mie e di @ShariDeschain, se no non mi interessa #YouNetflix - francescade54 : RT @VivianaVivarel1: Sia chiaro Gli elettori sono 51 milioni 32.130.000 non hanno votato I votanti sono stati 18.870.000 Il 44% di loro ha… -