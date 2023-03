“Sono preoccupato per Maria De Filippi,”: l’amico lancia l’allarme. Cosa sta accadendo alla conduttrice (Di giovedì 9 marzo 2023) Un carissimo amico di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si è lasciato andare ad una lunga e commovente intervista. Si tratta di Giorgio Assumma, uno dei più noti legali italiani, che è sempre stato vicino al conduttore e giornalista per più di 50anni. Questo significa che conosce molto bene sia Maria che lo stesso L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 9 marzo 2023) Un carissimo amico di Maurizio Costanzo eDesi è lasciato andare ad una lunga e commovente intervista. Si tratta di Giorgio Assumma, uno dei più noti legali italiani, che è sempre stato vicino al conduttore e giornalista per più di 50anni. Questo significa che conosce molto bene siache lo stesso L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... venetolink : RT @Antonio_DiSiena: Iniziata operazione di destabilizzazione della Georgia, altro paese strategico per interessi russi. Altro paese che, n… - gfvip2023 : RT @gfvip2023: QUI PER DIRVI CHE SONO MOLTO PREOCCUPATO PER QUESTA SITUAZIONE..SE SI CONTINUA IN QUESTO MODO INFANGANDOLA PURTROPPO ORIANA… - unicorn_ele : RT @gfvip2023: QUI PER DIRVI CHE SONO MOLTO PREOCCUPATO PER QUESTA SITUAZIONE..SE SI CONTINUA IN QUESTO MODO INFANGANDOLA PURTROPPO ORIANA… - Nautilus814 : RT @Antonio_DiSiena: Iniziata operazione di destabilizzazione della Georgia, altro paese strategico per interessi russi. Altro paese che, n… - Mariann46409026 : RT @Antonio_DiSiena: Iniziata operazione di destabilizzazione della Georgia, altro paese strategico per interessi russi. Altro paese che, n… -