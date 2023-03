“Sono in maternità facoltativa: posso lavorare effettuando prestazioni occasionali?” (Di giovedì 9 marzo 2023) Buongiorno, mi è stato proposto un lavoro in prestazione occasionale per pochissime ore settimanali. Non supererei il limite dei 4800 euro annui. L’unico problema è che Sono in maternità. Volevo quindi chiedere se in maternità facoltativa è possibile effettuare prestazioni occasionali o se andrebbe a inficiare sulla maternità. Grazie in anticipo per l’aiuto! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 marzo 2023) Buongiorno, mi è stato proposto un lavoro in prestazione occasionale per pochissime ore settimanali. Non supererei il limite dei 4800 euro annui. L’unico problema è chein. Volevo quindi chiedere se inè possibile effettuareo se andrebbe a inficiare sulla. Grazie in anticipo per l’aiuto! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

