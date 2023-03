Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi: ecco chi rischia di più (Di giovedì 9 marzo 2023) Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi. Questa sera torna il Gf vip e assisteremo all’eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination: Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui principali forum dedicati al reality di Canale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)vip 7. Questa sera torna il Gf vip e assisteremo all’eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination: Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui principali forum dedicati al reality di Canale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thoughtful_30 : RT @maximilian_tres: i sondaggio di ieri,diamo soddisfazione di essere prima nel televoto Antonella che non ci sia un domani fino alla fine… - RenatoCuccu1 : RT @maximilian_tres: i sondaggio di ieri,diamo soddisfazione di essere prima nel televoto Antonella che non ci sia un domani fino alla fine… - ByeBitchstan : Ma ce la fateee???? In questo sondaggio hanno votato appena 2000 persone, Alfonso ha detto che nel televoto hanno r… - maximilian_tres : i sondaggio di ieri,diamo soddisfazione di essere prima nel televoto Antonella che non ci sia un domani fino alla f… - gf22sondaggi : ?? TELEVOTO UFFICIALE SONDAGGIO PARTE 2 TREAD ?? CHI VOLETE SALVARE? #GFVIP #donnalisi #incorvassi #orianistas… -