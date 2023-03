Soleil Sorge, stoccate social a Sophie Codegoni? (Di giovedì 9 marzo 2023) stoccate social tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni? Uno sfogo su Instagram lascia pensare ci sia qualcosa sotto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 marzo 2023)tra? Uno sfogo su Instagram lascia pensare ci sia qualcosa sotto L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Siete pronti per la challenge più stilosa della tv? ?? Veronica Ruggeri con Carla Gozzi, Soleil Sorge, Giorgia Palm… - ipapple23 : @amysole11 @BimbadiSophie Sicuramente se vado su google e cerco la parola kimono ci trovo sicuramente che l’ideatri… - SilvanaGiustol1 : @AzzurraRaimondi Vi Amo??????????pure io l'anno scorso mi sono vergognata di sorge ho visto le puntate per Lulù e Manuel… - Markinpiscina : Soleil Sorge e Sophie Codegoni, è scontro - tizybritneyarmy : RT @CaliforniaPrune: Il discorso appena tenuto da Soleil Anastasia Sorge andava mandato a rete unificate in tutta la nazione ????????????????????????… -