Soleil contro Sophie? Lite a distanza, accuse: “Crede di essere il centro del mondo ma è il buco…” (Di giovedì 9 marzo 2023) Sui social pare si stia consumando una catfight davvero interessante, quella tra Soleil e Sophie Codegoni. Poche ore fa la Sorge ha pubblicato una serie di storie in cui ha attaccato una collega che avrebbe copiato il suo sito di costumi. Soleil Sorge: “Siate unici e non copiate”. “Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare. Io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto. ‘Se ascolti troppo gli altri cantanti finisci per imitarli’. Quindi io voglio rimanere originale senza ascoltare troppo la musica degli altri. Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 marzo 2023) Sui social pare si stia consumando una catfight davvero interessante, quella traCodegoni. Poche ore fa la Sorge ha pubblicato una serie di storie in cui ha attaccato una collega che avrebbe copiato il suo sito di costumi.Sorge: “Siate unici e non copiate”. “Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare. Io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto. ‘Se ascolti troppo gli altri cantanti finisci per imitarli’. Quindi io voglio rimanere originale senza ascoltare troppo la musica degli altri. Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e gratitudine. Peròcopiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Soleil contro Sophie? Lite a distanza, accuse: “Crede di essere il centro del mondo ma è il buco…” - BITCHYFit : Soleil contro Sophie? Lite a distanza, accuse: “Crede di essere il centro del mondo ma è il buco…” #GFVip - serioouusly : @Mariani39886135 Oggi Soleil ha fatto dei video contro Sophie e Sophie ha risposto a tono! - FraSolignani : @RobbyValleri Purtroppo secondo me sarà l’ennesima mazzata visto che faranno parlare anche Luca. Ma ad ogni modo Ni… - OrfeiMaria : RT @Frances99991352: @odeallavita6 Non c'è cosa peggiore di una donna grande che come esempio va contro il lavoro di una ragazA più giovane… -