Slay l’app tedesca della gentilezza

(Di giovedì 9 marzo 2023) SLAY è stato rilasciato solo di recente, ma i ragazzi in Germania l’hanno già spedita in cima alle classifiche delstore iOS. Di cosa si tratta? “Cyberbullying and hate is whack. Love is much cooler” (“Il cyberbullismo e l’odio sono una pippa. L’amore è molto più figo”). Questo è il motto deldi “solo positività” chiamata SLAY; il più recente sito di social media a reclamare gli occhi stanchi di oltre 250.000 adolescenti in tutta la Repubblica Federale. Grazie a SLAY, gli adolescenti possono ora trascorrere la loro giovinezza scambiandosi complimenti su “chi ha il miglior paio di scarpe da ginnastica”. Dopo aver effettuato l’accesso tramite il front-end disseminato di emoji con luci al neon del, l’equivalente di scrivere “benvenuti adolescenti” in un carattere di graffiti sulla porta del club ...