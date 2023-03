SKY: Lozano salta l’Atalanta: al suo posto Politano. Buone notizie per Raspadori (Di giovedì 9 marzo 2023) Hirving Lozano si ferma per un risentimento muscolare e non sarà presente nella prossima partita contro l’Atalanta. Brutta tegola per il Napoli poiché Hirving Lozano si ferma per un risentimento muscolare. Il giocatore messicano non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro l’Atalanta. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema non sembra essere serio, e la speranza del tecnico Spalletti è quella di riavere a disposizione il “Chucky” per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo. Nel frattempo, in vista della partita contro l’Atalanta, Spalletti in quel ruolo ha a disposizione il solo Matteo Politano, che comporrà il tridente offensivo con Kvaratskhelia e Osimhen. Quest’ultimo, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) Hirvingsi ferma per un risentimento muscolare e non sarà presente nella prossima partita contro. Brutta tegola per il Napoli poiché Hirvingsi ferma per un risentimento muscolare. Il giocatore messicano non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema non sembra essere serio, e la speranza del tecnico Spalletti è quella di riavere a disposizione il “Chucky” per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo. Nel frattempo, in vista della partita contro, Spalletti in quel ruolo ha a disposizione il solo Matteo, che comporrà il tridente offensivo con Kvaratskhelia e Osimhen. Quest’ultimo, ...

