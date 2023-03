Sky in offerta con attivazione e prezzo scontati (Di giovedì 9 marzo 2023) La tariffa in fibra ottica di Sky in offerta per navigazione senza limiti, prezzo di attivazione scontato e tariffa a prezzo promozionale per 18 mesi. Sky propone una tariffa a soli 24,90€ in offerta esclusiva se attivi online con prezzo scontato per 18 mesi e attivazione scontata a 29€ per navigare in fibra ottica. Passa a Sky Milgiori offerte fibra Tim e Windtre per i già clienti mobile dei due operatori Sky in offerta Sky in offerta con attivazione e canone scontato per la fibra senza limiti su rete Open Fiber con l’offerta esclusiva che include l’attivazione e la tariffa mensile scontata per un anno e mezzo al costo di soli 24,90€. Sky WiFi non solo propone lo sconto sul costo ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 9 marzo 2023) La tariffa in fibra ottica di Sky inper navigazione senza limiti,discontato e tariffa apromozionale per 18 mesi. Sky propone una tariffa a soli 24,90€ inesclusiva se attivi online conscontato per 18 mesi escontata a 29€ per navigare in fibra ottica. Passa a Sky Milgiori offerte fibra Tim e Windtre per i già clienti mobile dei due operatori Sky inSky incone canone scontato per la fibra senza limiti su rete Open Fiber con l’esclusiva che include l’e la tariffa mensile scontata per un anno e mezzo al costo di soli 24,90€. Sky WiFi non solo propone lo sconto sul costo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : #Sky in offerta con attivazione e prezzo scontati - Gianmarco1001 : RT @CalcioFinanza: Nuova offerta di Sky: abbonamento TV e Sport a sconto per 18 mesi e una XBOX Serie S - Tech4D_ : Sky Sport è in offerta con Xbox Series S in regalo - AngeloGrazio : RT @Enrico_JuveFan: #sky ha un'offerta irrinunciabile che mi vuole offrire. Ho risposto con garbo. #DisdettaSkyDazn - anto6133152272 : RT @Enrico_JuveFan: #sky ha un'offerta irrinunciabile che mi vuole offrire. Ho risposto con garbo. #DisdettaSkyDazn -