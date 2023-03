Skriniar | il fisico tradisce nel momento cruciale | altro problema con l’Inter!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023) Milanè alle prese con unalla schiena. Un’anomalia piuttosto rara, considerando la storia clinica del difensore dell’Inter. ANCORA FERMO – Domani si gioca Spezia-Inter (ore 20.45) ma Milannon seguirà i compagni in Liguria (qui le ultime). Il difensore è ancora alle prese con unalla schiena che lo tiene fermo da prima della trasferta. E si avvicina così alla terza partita consecutiva saltata a causa dell’infortunio. La speranza di Simone Inzaghi e dei compagni è quella di recuperarlo per la trasferta di Oporto di settimana prossima. Così da concludere nel modo più dolce la sua lunga storia con l’Inter. Il cui finale sta deludendo non poco, anche per questi problemi fisici.ANOMALO –è all’Inter dall’estate ...