Siviglia, per il dopo-Bono si guarda in Liga (Di giovedì 9 marzo 2023) Bono è uno dei migliori portieri in Europa. L'estremo difensore del Siviglia ha destato l'interesse di molti club di Premier... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023)è uno dei migliori portieri in Europa. L'estremo difensore delha destato l'interesse di molti club di Premier...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Siviglia, per il dopo-Bono si guarda in Liga: Bono è uno dei migliori portieri in Europa. L'estremo difensore del S… - viaggiatore_npc : RT @fiveintravel: ??NUOVO BLOG POST Link?? - Luigiciccarella : @ColpogobboYtube La seguiamo perché è l'unico trofeo che ci è rimasto che abbia un minimo di prestigio. Fossimo sta… - Marco_Rogerio_ : Boh, pensatela come volete, ma l'Europa League per me è una coppetta di cui mi importa zero, come la Coppa Italia.… - ItinDiViaggio : @fiveintravel @SpagnaInItalia @sevillaciudad @Sevilla_Turismo @spain Eravamo passati vicino a Siviglia qualche anno… -