Siviglia-Fenerbahce, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Siviglia e Fenerbahce, andata degli ottavi di Europa League. Nel turno precedente gli andalusi hanno eliminato il PSV Eindhoven, rischiando però nella gara di ritorno. Dopo la sconfitta per 3-0 a casa degli spagnoli, infatti, la compagine olandese era quasi riuscita a riaprire la qualificazione vincendo 2-0 nel secondo match. In campionato, i rojiblancos vengono dalla pesantissima sconfitta contro l’Atlético Madrid (6-1) e sono piazzati a ridosso della zona retrocessione. Il Siviglia ha già affrontato gli avversari odierni in una doppia sfida nella stagione 2007/08 di Champions League. Agli ottavi di finale, dopo aver pareggiato il computo dei gol (3-2 in entrambe le partite), i turchi ebbero la meglio ai rigori. Il cammino nel torneo, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, andata degli ottavi di Europa League. Nel turno precedente gli andalusi hanno eliminato il PSV Eindhoven, rischiando però nella gara di ritorno. Dopo la sconfitta per 3-0 a casa degli spagnoli, infatti, la compagine olandese era quasi riuscita a riaprire la qualificazione vincendo 2-0 nel secondo match. In campionato, i rojiblancos vengono dalla pesantissima sconfitta contro l’Atlético Madrid (6-1) e sono piazzati a ridosso della zona retrocessione. Ilha già affrontato gli avversari odierni in una doppia sfida nella stagione 2007/08 di Champions League. Agli ottavi di finale, dopo aver pareggiato il computo dei gol (3-2 in entrambe le partite), i turchi ebbero la meglio ai rigori. Il cammino nel torneo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : #Siviglia-#Fenerbahce, le formazioni ufficiali #EuropaLeague #11contro11 - elena17575 : @nuria1135 @fpalali In bocca al lupo @fpalali Siviglia ???? - Fenerbahce?????? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Siviglia-Fenerbahce, formazioni ufficiali: Sampaoli conferma En-Nesyri. Ok Valencia - Mediagol : Siviglia-Fenerbahce, formazioni ufficiali: Sampaoli conferma En-Nesyri. Ok Valencia - WiAnselmo : RT @Mediagol: Siviglia-Fenerbahce, probabili formazioni: En-Nesyri e Lamela sfidano Joao Pedro -