Sivasspor | la cenerentola turca ostacolo dei viola Italiano lancia Jovic

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il soprannome delè ‘Yi?idolar’, cioè ‘coraggioso, valoroso’. D’altronde la città che ospita il club è Sivas, nota sotto dominazione romana come quella ‘Sebaste’ che nella tradizione romana è legata ai quaranta martiri che furono annegati per non aver rinnegato la propria fede. E coraggioso è stato l’approccio della squadra di Çal?mbay all’Europa e alla Coppa di Turchia vinta nella scorsa stagione. Ilnaviga nei bassifondi della classifica, ma in Conference League ha sfoggiato un atteggiamento propositivo che gli ha permesso di staccare il pass diretto agli ottavi con il primo posto del girone. Ora c’è la Fiorentina, una delle squadre più accreditate per la finale e la formazionevuole godersi un capitolo di storia a prescindere dal risultato. La differenza di qualità tra le due squadre è netta. L’esperienza ...