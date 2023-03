Sinner e Berrettini, il momento si avvicina: quando esordiranno a Indian Wells (Di giovedì 9 marzo 2023) Si avvicina il momento dell’atteso debutto al Masters di Indian Wells per Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti E’ cominciato l’Atp di Indian Wells, il primo Masters Mille della stagione che si disputa, come da tradizione, con una programmazione di dodici giorni, più lunga rispetto a quella consueta settimanale. Matteo Berrettini (grantennitoscana.it)Una caratteristica questa del Masters californiano dovuta a una maggiore presenza di tennisti in tabellone. Di conseguenza, almeno i primi turni, saranno distribuiti su almeno due giorni con le teste di serie che dovranno attendere per conoscere i nomi dei loro primi avversari. E’ questo il caso dei tre azzurri presenti nel roster delle 32 teste di serie ovvero Jannik ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 9 marzo 2023) Siildell’atteso debutto al Masters diper Jannik, Matteoe Lorenzo Musetti E’ cominciato l’Atp di, il primo Masters Mille della stagione che si disputa, come da tradizione, con una programmazione di dodici giorni, più lunga rispetto a quella consueta settimanale. Matteo(grantennitoscana.it)Una caratteristica questa del Masters californiano dovuta a una maggiore presenza di tennisti in tabellone. Di conseguenza, almeno i primi turni, saranno distribuiti su almeno due giorni con le teste di serie che dovranno attendere per conoscere i nomi dei loro primi avversari. E’ questo il caso dei tre azzurri presenti nel roster delle 32 teste di serie ovvero Jannik ...

