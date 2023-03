Simeone convocato da Scaloni per le amichevoli dell’Argentina (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è anche Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, nella lista dei convocati di Scaloni per le prossime amichevoli della nazionale argentina. La Seleccion, campione del mondo in carica, affronterà Panama e Curacao. A due anni di distanza dalla prima convocazione, nel 2018, Simeone ritorna nella nazionale maggiore di Scaloni. La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale della nazionale maggiore argentina che ha scritto: “Il calciatore di @sscnapoli, @Simeonegiovanni aderisce alla convocazione per il doppio appuntamento di marzo contro Panama e Curaçao.“ #SelecciónMayor El futbolista de @sscnapoli, @Simeonegiovanni, se suma a la convocatoria para la doble fecha de marzo ante Panamá y Curazao. pic.twitter.com/zrrDXKEdX7 — Selección ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è anche Giovanni, attaccante del Napoli, nella lista dei convocati diper le prossimedella nazionale argentina. La Seleccion, campione del mondo in carica, affronterà Panama e Curacao. A due anni di distanza dalla prima convocazione, nel 2018,ritorna nella nazionale maggiore di. La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale della nazionale maggiore argentina che ha scritto: “Il calciatore di @sscnapoli, @giovanni aderisce alla convocazione per il doppio appuntamento di marzo contro Panama e Curaçao.“ #SelecciónMayor El futbolista de @sscnapoli, @giovanni, se suma a laria para la doble fecha de marzo ante Panamá y Curazao. pic.twitter.com/zrrDXKEdX7 — Selección ...

