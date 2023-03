Simeone | bellissima notizia per l’argentino | esulta l’attaccante del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilvuole subito archiviare il passo falso con la Lazio di venerdì scorso e tornare alla vittoria già nel match di sabato contro l’Atalanta. In pochi giorni gli azzurri affronteranno i bergamaschi e l’Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: due impegni decisivi per il prosieguo della stagione. Prima della sosta per le nazionali, ilchiuderà il mese di marzo a Torino nella sfida contro i granata del 19 marzo. Di Lorenzo saluta i tifosi (FOTO: SSC) Durante la sosta, l’Italia tornerà aa quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta: giovedì 23 marzo la Nazionale sarà impegnata nel big match contro l’Inghilterra valida per le qualificazioni a Euro 2024. Con molte probabilità gli azzurri Meret, Di Lorenzo e Politano saranno nella lista dei ...