Silvio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata (Di giovedì 9 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Gemma Galgani, una delle dame più chiacchierate e discusse del parterre femminile che è lì, nel programma, per cercare l’amore. Gemma, la dama di Torino, sta conoscendo meglio Silvio, un cavaliere che ha deciso di chiamare la trasmissione proprio per lei. Sarà la volta buona? Cosa sappiamo su Silvio di Uomini e Donne del Trono Over Silvio ha 71 anni, vive a Novara, vicino Milano e ha due figlie, ormai grandi e indipendenti. Una ha 43 anni, l’altra ne ha 45 e non è nonno. “Vado in palestra tutti i giorni, non ho cani, non ho gatti. E non ho difficoltà: posso spostarmi anche a Torino. Ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studioGalgani, una delle dame più chiacchierate e discusse del parterre femminile che è lì, nel programma, per cercare l’amore., la dama di Torino, sta conoscendo meglio, un cavaliere che ha deciso di chiamare la trasmissione proprio per lei. Sarà la volta buona? Cosa sappiamo sudidel Trono Overha 71 anni, vive a Novara, vicino Milano e ha due figlie, ormai grandi e indipendenti. Una ha 43 anni, l’altra ne ha 45 e non è nonno. “Vado in palestra tutti i giorni, non ho cani, non ho gatti. E non ho difficoltà: posso spostarmi anche a Torino. Ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilcorvoit : @MilaSpicola 'Questa è la dimostrazione che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno' (Silvio Orl… - Propertiesital : @silvio_garofalo È un affronto a chi paga il canone RAI - NICOLACATAR : @MaurizioProser1 @silvio_garofalo Il termovalorizzatore è una partita chiusa. Fare un'opposizione unitaria a questo… - BPizzagalli : @silvio_garofalo Mi chiedo ancora chi l'ha portato in televisione!!! - ArmandaGelsomin : RT @Arimlav_: Non so chi fa più SCHIFO Onestini o il GF e Alfonso Signorini perché questa ragazza non merita essere trattata come una pazza… -